En un ambient de fred i alguns flocs de neu, aquest dissabte al vespre s'ha estrenat la quarta edició del Pessebre Vivent d'Escaldes-Engordany. Arribava amb algunes novetats, malgrat mantenir-se fidel a l'obra clàssica de l'Esteve Albert. La més destacada, a banda del canvi de direcció artística a mans d'Ester Nadal i Boris Cartes, era saber què aportaria la introducció d'un espai sonor.

L'encarregat de musicar les representacions ha estat Lluís Cartes, que ha creat un conjunt d'escenes en què els figurants, una vuitantena en total, també reciten, canten i ballen. “Els mateixos actors fan de músics, això és el realment especial” ha dit el conseller de Cultura del comú d'Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch. A més, el pessebre compta amb la participació de l'esbart Santa Anna i l'escola de música del comú. I per primera vegada també han pres part a la representació els fallaires de la parròquia.

Sant Josep i la Verge Maria arribant dalt d'un cavall, els pastors entregant diversos presents a l'infantó, els àngels protectors i, fins i tot, el dimoni escuat, són algunes de les escenes que es poden veure representades al Pessebre Vivent escaldenc. Els actors es barregen entre el públic, la qual cosa fa que els assistents es sentin més partícips de la història. I per fer-lo encara més especial, el pessebre compta amb un petit mercat, on la gent hi pot trobar alguns productes artesans i d'alimentació, com xocolata calenta amb coca, pa o bufandes i altres peces de llana teixides a mà.

El Pessebre Vivent d'Escaldes-Engordany es celebra a la part alta de la parròquia, a les rodalies de l'Església de Sant Pere Màrtir. Per aquesta edició s'havien posat a la venda unes 1.400 entrades, repartides en quatre funcions entre els dos dies del camp de setmana. La funció d'estrena d'aquest dissabte s'ha fet amb totes les entrades exhaurides. De cara a demà diumenge, ja no queden entrades per a la sessió de les 19:30h, mentre que encara se'n poden comprar per a la de les 21h.

Les representacions es fan a última hora del dia per tal de no afectar els comerços de la zona. El muntatge del pessebre implica tallar el trànsit des de la rotonda d'Engolasters fins l'Avinguda Carlemany, de manera que es desvia la circulació de vehicles per la Carretera de l'Obac.