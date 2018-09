Per tercer any consecutiu la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca) ha ofert el concert Jonca Bàsic, aquesta vegada sota el títol 'Tàndem Joves da Camera' on els protagonistes han estat onze joves músics del país. De tots aquests, només un repeteix i els altres deu és la primera vegada que hi han participat i aquesta vegada el més petit de tots només té 11 anys. Els més d'una cinquantena d'assistents han pogut gaudir d'un gran repertori de diferents versions musicals que han anat des del quintet de corda al duo de guitarres. El concert ha estat organitzat pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà i ha tingut lloc al vestíbul del Consell General aquest dissabte al vespre.

El concert s'ha iniciat amb el quintet de corda amb piano format per Jordi Carro i Judit Badia als violins, Louis Dodard a la viola, Paula González de Alaiza al violoncel, i Èlia Reinoso al piano. Ells han interpretat una Suite de danses amb obres de Pleyel, Händel, Beethoven i Burgoyne. Tot seguit, el duo de guitarres format per Diego Galdón i Roland Moles, han tocat el Tàndem de Jaume Torrent. Tal com a apuntat el violí de l'ONCA, Jordi Coll, en la primera part del concert el públic ha pogut escoltar danses franceses cortesanes de l'època barroca i peces per a dues guitarres escrites pel guitarrista compositor i pedagog català, Jaume Torrent. Precisament aquestes últimes, vistes des del punt de vista de la música de cambra, “són una bona eina de treball i molt enriquidora a la vegada que generadora de resultats molt engrescadors per als estudiants”, ha ressaltat Coll.

La música celta i la descripció d'un dia normal a través de la música, han estat els protagonistes de la segona part del concert. Els ritmes del nord han estat interpretats pel quartet de corda format per Jordi Carro i Sofia Stevens als violins, Carmen Mascarell a la viola, i Anna Cruz al violoncel. En aquest cas s'han encarregat d'interpretar la Suite Celta de Joan Alfaras.

Per finalitzar l'actuació, Estela Berloso ha entrat per format part del mateix quartet de corda, en substitució de Sofia Stevens, per tocar la Suite del dia de Hilary Burgoyne. “En cada fragment de l’obra se’ns descriu musicalment una activitat, començant per l’activitat pròpia del matí, passant per un passeig del migdia, l’anada a la fira de la tarda, un moment de televisió amb la sèrie d’espies o l’anada a la discoteca del vespre”, ha explicat Coll.

La proposta musical Jonca Bàsic és un format que es va estrenar la temporada 2015 i que segueix el procediment emprat amb l’ONCA Bàsic: creació i organització de grups de cambra formats per membres de la Jonca o afins a les activitats de la jove orquestra, tutelats per músics de l’ONCA i amb programes adients a la formació musical dels joves. També per tercer any consecutiu, aquesta tutela ha estat exercida per Jordi Coll, que s'ha encarregat del treball de formació.