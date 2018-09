El comú d'Encamp ha aprovat per assentiment la modificació de dues ordinacions: la de medi ambient i via pública i la de les sancions de circulació, que s'han actualitzat ja que eren del 2010. Entre les novetats que es regulen a la via pública hi ha l'aparcament de les autocaravanes, l'exposició de productes al carrer, l'ampliació dels horaris de càrrega i descàrrega, les places d'aparcament de trenta minuts per a usos comercials, la penalització dels conductors incívics i/o les sancions per a les persones que fan les necessitats fisiològiques al carrer. El cònsol major, Jordi Torres, ha explicat que s'havien de clarificar alguns elements.

Els consellers de l'oposició del PS+Independents, Joan Sans i Pere Marsenyach, han felicitat el procediment establert per la consellera Laura Mas que ha facilitat un procés participatiu en la comissió de circulació, aparcaments i via pública i ha endreçat aspectes urgents, sense esperar que la resta de conselleries es moguessin.

Per la seva part, els consellers de l'oposició de Liberals+Independents, Maribel Lafoz i Jordi Troguet, han preguntat quan estarà acabat el reglament sancionador per a les persones que no recullen els excrements dels seus gossos a la via pública. A més, Lafoz ha demanat que es faci un estudi previ del cost i la implementació del banc d'ADN dels cans i l'anàlisi de les femtes que estan preparant els comuns i el Govern. El cònsol Torres ha respost que el reglament l'estan treballant des del departament d'Higiene i Medi Ambient, i ha subratllat que el sistema d'identificació d'ADN serà pioner i, tot i que té un cost d'entrada, a la llarga serà molt eficaç.