Ningú o pràcticament ningú que hagi utilitzat en alguna ocasió un ordinador no sabrà identificar aquesta postal. Per desgràcia, el seu autor sí que ha estat a l'ombra durant les últimes dues dècades.

El fotògraf Charles O'Rear, reconegut professionalment per signar la foto que es va convertir en fons d'escriptori de tot ordinador amb sistema operatiu Windows XP, ha tornat a sorprendre als seus 76 anys d'edat amb una nova sèrie de fotografies realitzades per l'aerolínia Lufthansa.

La imatge de la seva obra mestra, el ja esmentat wallaper titulat Bliss, va ser realitzada el 1996 a Sonoma County (Califòrnia, EUA), quan estava camí de veure la seva parella. En aquesta ocasió, O'Rear ha estat contractat per la companyia de vols per a la seva campanya New Angles of America , amb el qual busca produir la nova generació de wallpapers per a usuaris d'smartphones.

Així, en la seva nova obra destaca el canvi d'orientació -d'horitzontal a vertical– i la major abstracció de les seves figures. Les tres fotografies realitzades pel fotògraf de Missouri són les següents:

Foto de Charles O'Rear a Peek-A-Boo Slot, Utah

Foto de Charles O'Rear a White Pocket, Arizona

Foto de Charles O'Rear a Maroon Bells, Colorado