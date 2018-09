El Museu Carmen Thyssen Andorra ha rebut prop de 20.000 visitants en el primer any de vida, una xifra que tant la presidenta de la Fundació Museu Andorra (Museand), Olga Gelabert, com el director artístic del museu, Guillermo Cervera, han valorat de manera molt positiva. El patronat de la fundació s'ha reunit aquest mateix divendres per analitzar aquestes xifres i també per decidir la incorporació del comú d'Escaldes-Engordany. També s'ha acordat que l'any que ve es facin dues exposicions i que les dates de les mostres s'adaptin a les temporades de màxima afluència al país.

Així, tal com ha comentat Gelabert, aquest primer any de vida del museu ha estat satisfactori, perquè s'ha aconseguit “obrir el ventall” de l'oferta cultural del país i s'ofereix al turista “un tipus de museu que no existia”. Cervera ha remarcat que la xifra d'aquest primer any de vida és “molt bona” i ha afegit que a més el gruix han estat clients individuals, ja que aquest mes d'octubre han començat a treballar amb escoles i properament també ho faran amb grups. També es plantegen oferir el museu als joves que vinguin a fer les setmanes blanques al país, perquè puguin passar una tarda al museu. Així, ha manifestat que s'ofereixen diferents tallers centrats en diferents edats i que fins i tot si alguna escola necessita un d'específic també en pot gaudir, amb la voluntat d'incidir no només en el vessant didàctic sinó també lúdic.

Quant a la incorporació del comú d'Escaldes-Engordany com a membre de la fundació, Gelabert ha recordat que la implicació de la corporació és “moltíssima” ja que es fa càrrec del lloguer de la instal·lació i que s'ha cregut “convenient” que en formi part. En el mateix sentit s'ha manifestat Cervera, que ha remarcat que té “tot el sentit” que hi siguin presents per tota l'ajuda que els han ofert. Així, hi haurà tres membres de la família Thyssen Bornemisza, tres del Govern i un del comú d'Escaldes-Engordany.

Quant a les mostres que es faran al museu, l'any que ve n'hi haurà dues, la que s'estrenarà el 16 de febrer, 'Allées et venues', i que anirà fins al 10 de setembre i la que s'estrenarà a l'octubre. Cervera ha recordat que necessiten gairebé un mes per canviar una exposició i que, per tant, si es mantenien els terminis actuals es coincidia amb temporada alta i que, per tant, per no coincidir ni amb l'estiu ni amb ponts com el del Pilar, s'ha decidit aquestes dates per al 2018. A partir de llavors, les mostres aniran d'octubre a setembre.