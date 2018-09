Nou rècord mundial Guinness!

El fideu, també conegut com noodle, més llarg del món, mesura més de 3.000 metres i està completament fet a mà.

El noodle segueix una recepta tradicional per a la seva elaboració, està fet amb 40 quilos de farina de pa, gairebé 27 litres d'aigua i 0.6 quilograms de sal.

Guinness World Records ha pujat a 'Youtube' un vídeo on es mostra com diversos chefs orientals combinen tots els ingredients per aconseguir els enormes fideus. Els experts cuiners van trigar 17 hores per crear els fideus de manera artesanal.

John Gatrland, jutge oficial dels premis, va necessitar 3 setmanes per mesurar els llarguíssims noodles.

L'anterior rècord pertanyia a un cuiner japonès, que va aconseguir, el 2001, cuinar un fideu de 548 metres.