En virtut d'apropar l'art a tothom i de fer-ho de maneres diferents de les habituals, el museu Thyssen, el reconegut mestre pastisser, Christian Escribà i Grandvalira-Saetde, han arribat a un acord de col·laboració per portar les obres del museu i les postres d'Escribà a les pistes d'esquí. La primera de les iniciatives pretén construir, a través del gel, escultures inspirades en obres d'art de la col·lecció Carmen Thyssen. D'aquesta manera diferents artistes representaran les obres en escultures de gel que es podran veure i visitar a l'hotel iglú de Grandvalira situat a les pistes de Grau Roig. “La idea és fer un recorregut artístic, som si vinguéssim a veure l'exposició al museu però a l'iglú”, ha explicat durant la presentació de l'acord el director del Museu Thyssen, Guillermo Cervera.

A part de les reproduccions, els visitants també podran veure, amb un suport en paper, l'obra original i així poder esbrinar el fet inspirador. El fil conductor de totes les obres és l'aigua que d'una manera o altra s'expressa en els quadres i, evidentment, en les escultures i també en el continent on es trobaran les mateixes. En total, són set obres les que es representaran a l'interior de l'hotel iglú com per exemple el Mata Mua de Paul Gauguin, el Molí d'aigua a Gennep de Vicent Van Gogh o La cabana a Trouville de Claude Monet. “Serà una activitat molt interessant i efímera, ideal per fer una parada de l'esquí i gaudir de l'art en alta muntanya”, ha ressaltat Cervera. La directora de Grandvalira-Saetde, Verònica Canals, ha anat més enllà i ha indicat que “la idea és descol·locar a la gent creant sensacions úniques”.

La segona idea vol acostar-se al paladar dels visitants a través de postres fetes i pensades especialment per l'ocasió pel mestre pastisser, Christian Escribà. Tots els plats tenen algun nom relacionat amb la neu i l'esquí que també es volen transmetre a través de les sensacions creades quan el tastes. “Busquem que sigui un punt divertit, molt bo i que passat molt temps el client pugui recordar que va menjar aquell dia que va pujar a Grandvalira”, ha destacat Escribà. De moment el pastisser ja ha creat diverses postres que es podran tastar en alguns restaurants de pistes a partir d'aquest divendres. Tot i això, Escribà ha explicat que la idea es continuar treballant per trobar-ne de noves i més innovadores per poder trobar “un pastís de collons”, tal com ha ressaltat ell mateix.