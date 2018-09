La companyia de teatre encampadana LapsusTeatre ha estrenat aquest dijous a la nit la seva quarta producció teatral 'Beautifool & Wonderfool', una comèdia romàntica adaptació del text 'M'esperaràs'' del dramaturg valencià Carles Alberola. Tal com comenta un dels actors, Joan Sans, es tracta d'una “clucada d'ull” a l'espectador, ja que s'ha portat la trama “a casa nostra”. L'obra, però, manté l'humor “molt propi” de l'autor valencià, molt de l'estil Woody Allen.

'Beautifool & Wonderfool' s'ha pogut veure aquest dijous a la nit a la sala d'actes de la Valireta d'Encamp i també hi ha altres dues funcions previstes per a divendres i dissabte. La voluntat de la companyia ha estat donar totes les facilitats al públic perquè pugui gaudir d'aquesta obra, programant tres funcions en dijous, divendres i dissabte a les 21.30 hores. De fet, l'acollida del públic ha estat molt positiva i queden ja molt poques entrades disponibles. La voluntat de LapsusTeatre seria, tal com explica Sans, que aquesta obra pogués tenir més recorregut i es pogués veure, si més no, en d'altres punts del país. Així, recorda que han estat “cinc mesos de treball intens” i, per tant, els agradaria “moure” l'obra, tal com ja va passar amb les produccions anteriors.

La proposta teatral de LapsusTeatre està protagonitzada per quatre actors: Joan Sans, Sito Adrán, Maria Alaminos i Cristina Gavaldà i en aquesta ocasió compten amb la direcció de Joan Hernández. Tal com recorda Sans sempre intenten apostar “pel talent nacional” i estan “entusiasmats i molt satisfets” d'haver-se posat a les ordres d'Hernández.

LapsusTeatre es va posar en marxa el 2012 amb persones que provenien d'altres companyies i que volien treballar l'aspecte formatiu i també la producció a Encamp. Des de llavors, han incidit en l'àmbit formatiu, un aspecte que va lligat, també, a la subvenció que reben del comú d'Encamp. Així, ofereixen de manera periòdica tallers curts amb formadors del país que se centren diferents aspectes i que estan adreçats a persones que tinguin “interès pel món del teatre”.