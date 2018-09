El Poblet de Nadal desplega, per l'últim cap de setmana previ a les festes nadalenques, un programa d'activitats molt complet i especialment dedicat als infants de totes les edats. A banda de les activitats permanents, l'artista Didi Rodan arriba al país per oferir un espectacle únic de Sand Art, una nova disciplina artística que consisteix en explicar contes a través de dibuixos fets amb sorra. El dissabte 16 de desembre, a partir de les 18 hores, l'artista espanyola s'instal·larà a la plaça de la Rotonda per representar una de les seves últimes obres sota el títol 'La rondalla màgica'. Rodan és una artista creativa, original i coneguda arreu d'Europa per realitzar obres d'art en directe i amb històries personalitzades per a cada ocasió. A més, la plaça del Poble, de 12 a 14 hores, i la plaça Guillemó, de 17 a 19 hores, són els escenaris escollits per al Taller de botes. Uns jocs ben divertits que posaran a prova l'equilibri i els cinc sentits de tots els nens i nenes que vulguin gaudir d'una estona diferent.

El Mercat de Nadal, que enguany compta amb un total de 25 casetes màgiques, romandrà obert el divendres, entre les 17.30 i les 20 hores, el dissabte s'ampliarà l'horari, de les 11 del matí a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda, i el diumenge, tancarà dues hores abans, a les set de la tarda. El Tobogan Gegant estarà obert els mateixos dies i horaris que el Mercat de Nadal. La Pista de Patinatge, situada a la plaça Guillemó, estarà oberta fins al 5 de gener en els mateixos horaris que les activitats esmentades.

La Carpa d'Activitats acollirà quatre tallers de manualitats dedicats a diferents públics. El divendres 15 de desembre, de 18 a 19.30 hores, l'artista Mònica Armengol oferirà un taller per a tota la família: 'Decoracions nadalenques en acordió'. El dissabte 16 de desembre, d'11.30 a 13 hores, Marta García realitzarà un taller dedicat i pensat per a la gent gran sota el títol 'Boles de Nadal amb 'scrapbooking''. El mateix dia, de 17.30 a 19 hores, es realitzarà el taller 'Qui s'amaga dins l'armari', dedicat als més menuts. Per tancar el cap de setmana, el diumenge 17 de desembre, d'11.30 a 13 hores, García oferirà un segon taller per a infants: 'Arbre de Nadal mini amb 'scrapbooking''. Per finalitzar, l'espai Frozen: 'Una aventura d'Olaf' romandrà obert el divendres de 16 a 20 hores, el dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i el diumenge de 10 a 14 hores.