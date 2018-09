El plat més típic, tradicional o emblemàtic d'Andorra és l'escudella. Així ho consideren el 43% de les persones enquestades pel Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA), que aquest dijous ha presentat els resultats de l'Observatori del segon semestre de l'any. El segon plat més citat, amb el 27,4% de les respostes, ha estat el trinxat. Amb tot, destaca que més d'un 27% de les persones no han sabut o volgut dir quin és el plat més característic de la cuina andorrana. Amb les postres, la identificació encara ha estat pitjor: més d'un 56% no ha respost res. Les postres més citades, però, amb un 21,5%, ha estat la crema catalana.

L'Observatori ha inclòs aquest bloc de preguntes sobre gastronomia per contribuir a un estudi global que ha encarregat el Govern a una doctora de la Universitat de Tolosa sobre el patrimoni gastronòmic andorrà, el resultat del qual es presentarà a la primavera. A l'hora d'identificar la cuina andorrana amb un estil, la majoria s'ha decantat per la cuina pirinenca i ha destacat que en els restaurants del país gairebé tota l'oferta és de cuina internacional. La gent també creu que el turisme no coneix la cuina tradicional del Principat.

Una altra de les qüestions ha estat definir el menjar andorrà: per al 80,5% dels enquestats, un plat andorrà és aquell que s'elabora amb productes agrícoles i ramaders del país, encara que sigui una hamburguesa. Quant als productes autòctons, un 62% assegura conèixer-los, tot i que el percentatge ha disminuït, ja que el 2012 es va fer la mateixa pregunta en un Observatori i van dir que sí un 80%. El producte més conegut i consumit és la carn (83%), mentre que les trumfes perden molt pes: un 44,4% del 2017 enfront d'un 71% del 2012. El director del CRES, Joan Micó, ha destacat, en la presentació dels resultats de l'Observatori, la davallada del coneixement de les patates.

Finalment, i com ja es va preguntar el 2012, el CRES ha demanat si la gent aniria a comprar productes frescos si es muntés un mercat setmanal com el de la Seu. Un 71,5% ha dit que sí, més que fa cinc anys (66,8%). Un 20% no ho ha confirmat, però ha respot que probablement hi aniria.