Després de l'esperada confirmació de Pearl Jam, el cartell de Mad Cool Festival 2018 es reforça amb 31 nous noms: Tame Impala, Franz Ferdinand, Alice In Chains, Kase.O, Glass Animals, Portugal. The Man, Kaleo, The Last Internationale, LP, Rival Sons, Frankie Cosmos, Porxos, FIDLAR, Hurray For The Riff Raff, Maya Jane Coles, Sofi Tukker, The White Buffalo, Jain, Erol Alkan, Fatima Yamaha, Gang of Youths, The Bloody Beetroots, Maga , Pol & Pa, Model de Resposta Polar , Núria Graham, Haux, Nena Coyote Eta Noi Tornat, Agoraphobia , Bed Rugs i Conttra.

GRANS NOMS INTERNACIONALS

Entre les noves incorporacions destaquen els australians Tame Impala (que tornaran a Madrid cinc anys després de la seva última -i única- visita a la ciutat) i els escocesos Franz Ferdinand, que oferiran un repàs per tota la seva incendiari repertori.

Una altra gran incorporació són Alice In Chains : l'única gran banda del grunge en actiu al costat de Pearl Jam , que oferiran a Mad Cool 2018 el seu primer concert a Espanya des de 2010.

PRODUCTE IBÈRIC DE pRIMER ORDRE

Kase.O – un dels artistes més importants del rap de parla hispana- encapçala una tanda de noms nacionals entre els quals estan Maga , Model de Resposta Polar o el duo guipuscoà Nena Coyote eta Noi Tornat . També comptarem amb Núria Graham , Conttra i el quintet de riot grrrls Agoraphobia .

INDIE, EL- FI I POP GLOBAL

l'allau de noms confirmats inclou algunes joies de la música independent contemporània com els britànics Glass Animals , els nord-americans Portugal. The Man , Porxos i, per primera vegada a Espanya, Frankie Cosmos .

En destaca la incorporació de la francesa Jain (nova estrella del pop multicultural), el grup d'indie-rock belga Bed Rugs i Haux (projecte del nord-americà Woodson Negre) a mig camí entre el folk i l'electrònica.

MÉS ELECTRÒNICA

La propera edició del festival reforçarà l'aposta per l'electrònica gràcies a The Bloody Beetroots , el DJ i productora Maya Jane Coles , el pioner de l'electro rock Erol Alkan , el duo novaiorquès de disc i house Sofi Tukker , Fatima Yamaha < / b> (pseudònim de l'belga Bas Bron) i els francesos Pol & Pa .

ROCK PER A TOTS ELS GUSTOS

No obstant això, el rock and roll seguirà sonant amb força a Mad Cool 2018 amb < b> FIDLAR , Rival Sons , els islandesos Kaleo , The Last Internationale , la cantant indie-rock LP -les inicials de Laura Periodizzi – o els australians Gang Of Youths .

Dins de l'espectre del rock d'arrel i americana, comptarem amb la presència d'un clàssic com The White Buffalo i, també per primera vegada al nostre país, Hurray For The Riff Raff , el projecte de Alynda Segarra .

Recordem que les entrades per Mad Cool Festival 2018 ja poden adquirir-se en www.madcoolfestival.es