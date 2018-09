La darrera pregunta de la sessió del Consell General celebrada aquest dijous ha encès els ànims de consellers de diverses formacions polítiques, especialment els del socialdemòcrata Pere López i els del cap de Govern, Toni Martí. La pregunta l'ha feta el conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, i feia referència a les accions que té previstes el Govern perquè no s'esgotin les pensions de jubilació. Però el debat ha acabat amb una picabaralla personal principalment entre els dos polítics. López ha acusat al Govern de “covards”, “irresponsables” i fins i tot de mentiders. “Nosaltres vam perdre unes eleccions per dir la veritat, mentre que vosaltres les vau guanyar dient mentides”, ha assegurat.

Al parer del conseller socialdemòcrata, el Govern es fa el sord davant les advertències de la CASS, que demana prendre accions ja per garantir la sostenibilitat del sistema. També els ha acusat de no prendre mesures durant les dues legislatures, una opinió compartida per Víctor Naudi, que ha lamentat que l'actual Executiu “ens deixeu per a properes legislatures un futur compromès i molt incert”. Martí els ha replicat que d'accions, se n'han fet, com pujar el 2% de les cotitzacions, i que de fet eren els socialdemòcrates els que en l'anterior campanya electoral definien com a “alarmista” l'opinió de DA que calia actuar sobre les pensions.

Tot plegat, una discussió on també hi han intervingut d'altres consellers, com el demòcrata Miquel Aleix, que ha manifestat estar “decebut” perquè es porti un tema fonamental com la reforma de la CASS a un terreny polític, i que es busqui un “triomf” per “a la seva pròpia formació”.

Anant ara al contingut en si de la pregunta formulada per Naudi, el ministre de Justícia, Interior i Afers Socials, Xavier Espot, ha anunciat la creació d'una taula de treball amb els diferents actors implicats, Govern, CASS i també Consell General, per plantejar de manera conjunta “accions necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema”. López ha criticat que per temes que poden desgastar políticament sí que s'aposti per treballar conjuntament, mentre que el grup parlamentari liberal s'ha mostrat a favor de la proposta.

També durant la sessió de preguntes, els liberals han lamentat que la central de cogeneració de Soldeu hagi tingut uns ingressos quatre cops inferiors als previstos durant el primer any, acusació a la qual la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha respost que encara no s'han connectat a la xarxa tots els clients previstos inicialment. A més, el resultat d'explotació ha estat de 62.000 euros positiu, ha defensat.

En un altre ordre de coses, la socialdemòcrata Rosa Gili ha demanat al Govern que retiri el projecte de llei per modificar l'actual llei del sòl, que s'està endarrerint més del previst ja que està vinculada amb la llei de competències, la qual pot acabar al Consell General. Ha demanat un debat més profund i ampli de la llei. Però el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha descartat la petició.