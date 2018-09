L'empresa de telecomunicacions ha donat per tancada la fase de renovació del servei d'Internet de fibra òptica a tot el país. Un procés que va començar el març del 2017 i que ha comportat el canvi de 35.059 ONT (les caixes que té cada client a casa seva), i la instal·lació de 17 noves OLT (l'equip central que dona els servei de telefonia, Internet i televisió cap als clients i cadascuna d'elles pot suportar uns 3.000 clients). Tot i això, encara queden 275 clients que no se'ls hi ha fet el canvi perquè no han contestat a les demandes i no s'ha pogut contactar amb ells. Un cop es pugui fer, Andorra Telecom es compromet a fer la migració en menys de 24 hores.

La renovació tecnològica s'ha anat realitzant des del mes de març fins al dilluns passat, uns 229 dies. Un equip de 48 tècnics han realitzat una mitjana de 153 migracions diàries, amb una mitjana de 28 minuts si només es canviava l'ONT i de 37 minuts si també es canviava l'encaminador i es posava el nou. “Hem assolit la renovació del sistema i hem abastit tot el país abans del previst”, ha destacat el director de projecte de la renovació de la fibra, Gerard Bosch, que ho ha atorgat a l'eficiència i eficàcia dels tècnics. Tot plegat, un procès que els clients l'han valorat amb un 8 sobre 10.

Amb aquest canvi s'ha aconseguit actualitzar el sistema, que en els últims temps ha donat força problemes, sobretot a nivell de telefonia o caiguda d'aquest en períodes de tempestes fortes o apagades de llum. “Abans hi havia un volum d'incidències massa elevat pel servei que volíem donar”, ha explicat Bosch. A més, ara els clients poden gaudir d'una velocitat màxima de 300 Mbps i poden adquirir el nou encaminador que ofereix Andorra Telecom i que permet arribar a aquesta velocitat. De fet, un 34% dels clients l'han adquirit en el procés de renovació.

El proveïdor de les noves ONT i OLT és l'empresa xinesa Huawei i que, segons apunta Bosch, dona molta més estabilitat al sistema i permet no destinar tants recursos a solucionar les incidències per millorar el sistema. De fet, com a objectiu de cara al futur, Andorra Telecom es marca augmentar encara més la velocitat actual de 300 Mbps i introduir més sistemes tecnològics i de domòtica.