El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ha destacat que entre el 2016 i el 2017 hi ha hagut tretze baixes al servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles, dues de les quals han estat per acomiadament per motius disciplinaris. Aquesta és la resposta que ha donat al conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, que ha mostrat la seva preocupació pel clima laboral que hi ha en aquest servei. Saboya ha remarcat que la plantilla està coberta i que no hi ha cap afectació en el servei, tot i que “la rotació és alta”, ja que l'equip està integrat per una dotzena de persones. Malgrat això, ha defensat que els usuaris no s'han vist afectats i ha subratllat que l'índex de satisfacció es troba per sobre del 80%.

Saboya també ha destacat que hi ha un pla de mesures correctores en marxa i que tot i que en els darrers cinc anys s'han donat 48 altes i baixes aquestes no són molt superiors a la quarantena del període anterior. Entre les mesures implementades hi ha, segons ha concretat el ministre, una nova taula salarial base i canvis en l'organigrama i en l'organització, entre d'altres aspectes, com també més formació.

Remuneració ministerial

D'altra banda, la ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, ha destacat que malgrat s'han creat dos nous ministeris això no ha comportat un increment de la despesa salarial en ministres, directors i secretaris d'Estat. D'aquesta manera ha concretat que al mes d'octubre el salari brut de ministres, secretaris d'Estat i directors sumava 240.000 euros, una xifra que ha sobtat el conseller liberal Ferran Costa, que havia plantejat la pregunta, ja que ha remarcat que el total és inferior a la que li va facilitar el cap de Govern quan va plantejar aquesta pregunta al principi de la legislatura. Descarrega ha remarcat que les retribucions del cap de Govern i dels ministres (aquests darrers amb un salari brut de 5.636 euros) era inferior als d'altres ministres i caps de governs anteriors, la qual cosa ha generat la queixa per part del president del grup parlamentari mixt, Pere López, que ha recordat que els del PS eren menors a les actuals. El cap de Govern ha destacat que el seu sou i els dels ministres és dels més baixos des del 2003.