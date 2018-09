Diversos han estat i als lletjos gestos que el concursant d' 'Operación Triunfo' ha dedicat al seu Ana Guerra des que la resta dels seus companys la salvessin de les nominacions en la passada gala.

Durant la Gala 7 de 'OT', Agoney va protagonitzar un dels moments més comentats pels espectadors a les xarxes socials. A causa de la salvació de l'Anna i per això, la nominació de Raoul, Agoney no va poder posar una altra cara que la de desil·lusió i descontent o davant la decisió final. Fins i tot, el jove va arribar a llençar la seva pissarra per l'aire .

Però els mals gestos de Agoney no es van quedar aquí, sinó que durant un assaig, Ana Guerra s'acostava on eren el jove i la seva companya Nerea i els demanava si podien baixar una mica el so del teclat , al que Nerea va accedir sense cap pega . No obstant això, seu company es va quedar callat i mentre Ana abandonava la sala donant les gràcies, es va marcar un petit ball amb una peineta inclosa.

El gest no va passar per desapercebut per als espectadors i seguidors del 24 hores d' 'OT' i les crítiques no es van fer esperar a través de les xarxes socials.

Davant d'aquest comportament i el mal rotllo present a l'Acadèmia, la directora, Noemí Galera, reunia als concursants per fer-los recapacitar sobre els seus comportaments. A més, va voler deixar-los clar en què consistia el món de la música i posar-los els peus a terra. "No sé si us ha anat bé la signatura de discos. Us ha anat bé a algun per donar-vos una injecció d'ànim, però per a altres crec que se us està anant la pinça"