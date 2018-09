Moltes han estat les anècdotes, acudits, declaracions … que han passat per les trapes de ' Ara Caic! ', però el més comentat a les xarxes socials ha estat l'inexplicable fallada de un concursant que tenia la resposta a la samarreta i no es va adonar d'això.

el passat 11 de desembre, al programa presentat per Arturo Valls apareixia un concursant que vestia amb una samarreta del Capità Amèrica i va tenir la sort que li preguntessin sobre l'heroi més conegut de Marvel. "Què és Steve Rogers a 'Los Vengadores' ?:" Doctor, Senyor o Capità ".

No obstant això, el participant va fallar la resposta ??b> tot i ser la mateixa que portava al logo de la seva samarreta ??b>. Com era d'esperar, les reaccions a les xarxes no es van fer esperar i el moment va quedar ben immortalitzat i comentat.

Per posar el toc d'humor, el presentador va voler ironitzar sobre el moment. " Si porta la resposta sobre " .

Però aquest error no va ser l'única des destacat del concursant pel seu pas pel programa de 'Ara Caic!', sinó que va aprofitar per demanar matrimoni a la seva nòvia des del plat. Després de comentar el que faria amb els diners que esperava aconseguir, es va agenollar i mirant a càmera , va dir: "Laura, carinyo, et vols casar amb mi a Las Vegas?