Miraculós.

Els 25 passatgers d'un avió comercial , 1 Wind Aviation-ATR-42 que acabava d'enlairar- de l'aeroport Fond du Lac ( Saskatchewan, Canadà ), han sobreviscut a un greu accident quan l'avió en què viatjaven es va estavellar en un bosc proper a l'aeroport. l'incident s'ha produït cap a les 6:15 pm (hora local) de la nit de dimecres.

L'impacte va causar múltiples lesions a diversos passatgers , que van ser traslladats a l'hospital en ambulància, miraculosament estan tots ells estan fora de perill, tal com informa ' Breaking Flight News 'a Twitter .

Oficials de la Reial Policia Muntada del Canadà han assegurat que l'aeronau no va explotar ni es va incendiar per causa de l'impacte . Un dels seus portaveus va afegir: 'Els 22 passatgers i tres tripulants han estat retirats de l'escena de l'accident. N o s'han produït morts "." 'Diverses persones han patit lesions; alguns prou serioses com per requerir serveis hospitalaris . No hi ha notícies sobre la causa de l'accident ".

Per la seva banda, la Junta de Seguretat en el Transport de Canadà va dir que enviaria un equip per investigar els fets .

El aeroplà es dirigia a Stony Rapids , un altre petit aeroport canadenc, quan per roznes desconegudes es va desplomar i es va estavellar al bosc ..