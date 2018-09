El concurs culinari més famós de 'Televisió Espanyola' comença la seva cinquena edició el proper dimecres a les 22:10 hores. 'MASTERCHEF Junior' torna amb noves aventures on els més petits seran un cop més els protagonistes .

Ademés, estaran acompanyats de l'< b> jurat compost per Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera i Jordi Cruz i per descomptat, per Eva González que com en altres edicions, serà qui guiï el programa.

< p> Pocs són els detalls de l'estrena d'aquesta cinquena edició, però 'TVE' ja ha publicat diversos vídeos promocionals , avançant algunes pistes i presentant a alguns dels petits aspirants que formaran part del concurs culinari. < / p>

Com és d'esperar, les llàgrimes i les rialles estaran assegurades en aquesta nova edició de 'MASTERCHEF Junior', ja que la temàtica de cada gala serà diferent i podrem veure tant als concursants com a jurat lluint diferents disfresses , com succeïa en edicions passades.