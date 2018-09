El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha defensat aquest dijous a preguntes del president del grup parlamentari mixt i conseller del PS, Pere López, que malgrat el servei d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere ha atès aquest any més dones que el 2016 el volum de denúncies o delictes constatats per la policia no s'incrementen. D'aquesta manera, ha defensat que s'han millorat no només els protocols per a la derivació de les víctimes sinó també el coneixement que les dones tenen d'aquest servei.

Així, Espot ha destacat que el 69% de les dones ateses aquest any pel servei han estat derivades des d'àmbits administratius amb els quals hi ha protocols específics. Així, ha concretat que ja s'han enllestit amb diferents departaments del Govern, amb l'Associació de Dones i amb Salut Mental i que a finals d'any es concretarà el de la Policia, amb la qual cosa l'any que ve es podran refondre tots aquests protocols en la guia de col·laboració que marca la llei de lluita contra la violència envers les dones. Altre 41% de dones (front el 31% de l'any passat) van anar directament al servei, la qual cosa, ha defensat, vol dir que és més conegut.

López ha manifestat la seva preocupació per l'increment de casos i ha demanat que hi hagi més accions per a la prevenció, a la qual cosa Espot ha respost que s'han fet campanyes de conscienciació, de prevenció en l'àmbit escolar, que s'ha implantat el telèfon 181 les 24 hores del dia tot l'any, que s'ha estès l'assistència lletrada gratuïta, que les víctimes són un col·lectiu prioritari per a les ajudes a l'habitatge i que ja hi ha quatre pisos d'acollida. López també s'ha preocupat pel desenvolupament de la llei i Espot li ha respost que ja està complert el desplegament reglamentari. Quant a l'edat de les víctimes, una qüestió que ha palesat la consellera independent Sílvia Bonet, el titular d'Afers Socials ha destacat que la franja en la que es donen més casos és la que va dels 29 als 39 anys seguida de la que va dels 40 als 51, per la qual cosa ha remarcat que cal incidir en la sensibilització entre els joves.

Heliport a les Tresoles

D'altra banda, i a preguntes del conseller liberal Ferran Costa sobre el cost que han tingut fins ara els diferents estudis per a l'heliport, Torres ha concretat que en la ubicació del Patapou es van invertir 113.000 euros; en les de la Comella i Engolasters 18.800 euros i que l'estudi del projecte de les Tresoles ha de costar 362.000, dels quals ja s'han invertit 83.000 i ha anunciat que, de moment, els estudis realitzats avalen aquesta ubicació. Costa ha lamentat que s'estiguin “malbaratant” diners sense que es concreti aquesta infraestructura i Torres li ha respost que governs anteriors es van gastar més de 500.000 euros per a estudis que van quedar “en un calaix”. Davant aquesta resposta Costa ha lamentat que s'hagin “llençat a les escombraries” més de 700.000 euros en estudis. El conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha mostrat la seva sorpresa perquè es digui que els estudis són favorables quan encara no es tenen, a la qual cosa Torres li ha respost que fa més de 15 setmanes que els tècnics del ministeri treballen amb l'equip multidisciplinar que ha de fer els diferents informes i que tota la feina, de moment, avala aquesta ubicació.

Català a l'escola

A l'últim, el titular d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha defensat els canvis que el Permsea ha comportat en les hores lectives de català, que López ha lamentat que s'han reduït de tres a dues hores setmanals. Jover ha remarcat que es tracta d'una decisió tècnica i no política i ha conclòs que cal tenir en compte les matèries que es vehiculen en català.