Un home de 70 anys , i la identitat del qual no ha transcendit, va morir a l'interior d'un vagó de metro a Ciutat de Mèxic (Mèxic) .

El més alarmant i trist d'aquest succés és que ningú es va adonar de la seva mort i el seu cos va recórrer diverses vegades la Línia 1 .El home i va assegut al seient reservat per a gent gran i embarassades , semblava dormit i ningú es va adonar que, en realitat, era mort .

< p> No va ser fins al tancament de l'estació de Pantitlán , cap a les 23:45 de la nit , quan van notar que alguna cosa passava al vagó.

Quan alguns agents es van acostar per despertar-, es van adonar que l'home no tenia constants vitale es i van avisar el personal sanitari, qui s an sols van poder certificar la seva mort .

Segons informa ' AM Mèxic ', l'home va morir per causes naturals i va ser traslladat al Ministeri Públic , tot esperant que fos reclamat pels seus familiars.