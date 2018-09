Estem vivint una tardor atípic degut, principalment, a la manca de pluges i els alts nivells de sequera que tenim en gran part de la Península. Però no per això, les al·lèrgies desapareixen en aquesta època de l'any, i contra tot pronòstic, són més agressives que a la primavera, i especialment amb la població més jove. No ens enganyem, encara que els nivells de pol·len en l'aire siguin molt baixos, l'al·lèrgia als àcars de la pols o al pèl de les mascotes la segueixen patint milions de persones al nostre país en qualsevol estació de l'any.

1. Decoració: En les catifes, moquetes i entapissats, etc. els àcars troben un autèntic paradís en el qual reproduir-se amb més rapidesa. Per això, si t'agraden els mobles amb estovalles, les cadires entapissades i omplir la casa de coixins, renta'ls amb regularitat, bé sigui rentant o utilitzant l'aspirador o millor encara, un sistema d'higiene i neteja.

2. Ventilació de la llar: Si una habitació ha estat tancada molt de temps, cal obrir les finestres i ventilar durant les hores centrals del dia. En els dies en què la concentració de pòl·lens és més elevada, convé mantenir les finestres tancades a mig matí, al vespre ia la nit per prevenir els símptomes de l'al·lèrgia, segons aconsellen des de la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i igualtat.

3. El teu dormitori, un temple de la neteja: És una de les estances de la casa en què passem més temps, així que hauria de tenir els mobles imprescindibles perquè la pols no s'acumuli en ells -el pols és aliment dels ácaros-. Evita acumular roba, llibres, aparells electrònics, discos, etc. i, si tens ninots de peluix, renta'ls amb regularitat o afegeix a la teva col·lecció altres de plàstic. En lloc de cortines, els estors són més fàcils de netejar per no tenir plecs i tenir una textura llisa. ¿I què passa amb la neteja del matalàs? Si fem cas a les recomanacions, almenys hauríem de dormir vuit hores al dia. Per això, mantenir una bona higiene en el matalàs i els llençols és molt important. En nostre llit habiten entre 100.000 i 10 milions d'àcars de la pols, i aspirem seus desfets gairebé sense percebre-ho. Els especialistes suggereixen que el matalàs i el coixí siguin de fibra sintètica (poliuretà) i en el cas del coixí, que mai estigui feta o farcida de llana o plomes. A més, és convenient utilitzar fundes específiques antiàcars a matalàs i coixí.

4. L'aspirador, millor amb filtre: Nombroses institucions i organismes metges consideren clau consideren clau l'ús d'aspiradors amb filtres purificadors de l'aire. El recollidor de partícules d'alta eficiència (HEPA en les seves sigles en anglès) pot atrapar micro partícules com el pol·len, els àcars de la pols, la caspa dels animals o el fum del tabac. Segons el servei nacional de salut del Regne Unit (NHS), aquest tipus de filtres pot absorbir més pols que els aspiradors convencionals.

5. Neteja els aparells d'aire i calefacció: L'Escola de Medicina de Harvard recomana a la seva pàgina web canviar els filtres tant en l'aire condicionat com a la calefacció central. "Neteja els respiradors, els conductes de ventilació i les reixetes de calefacció també", apunten des de la universitat nord-americana. "Això contribuirà a eliminar els al·lèrgens dins de la casa".

6. Animals domèstics: En el cas de tenir mascotes a la casa, l'NHS britànic suggereix una sèrie de consells per minimitzar les reaccions al·lèrgiques. Primer, "renta a les mascotes a mínim un cop cada quinze dies"; segon, "renta els gossos fora de la casa" i tercer, "renta amb regularitat els llençols i els teixits amb els que l'animal hagi estat en contacte".

7. Precaució a l'estendre la roba: És preferible que no pengis llençols ni roba a assecar a l'aire lliure si pateixes d'al·lèrgies, perquè el pol·len pot acumular-se en elles. A més, per evitar l'efecte perjudicial de les espores de floridura, és aconsellable evitar l'assecat de roba a l'interior de la casa, no emmagatzemar peces de roba en armaris amb humitat i tampoc empresonar la roba en els armaris a l'guardar-la sense deixar espai per a que es ventili.

8. Dutxa't amb freqüència: es recomana que les persones al·lèrgiques es dutxin freqüentment ja que s'eliminen els pòl·lens del pèl i de la pell. Rentar les fosses nasals amb una solució salina és també de gran ajuda. D'altra banda, evita que l'aire humit es dispersi per la casa quan estiguis a la dutxa oa la cuina. Obre les finestres però mantingues les portes tancades. Usa els extractors de fums.

Notícia elaborada amb informació de Kobold < / p>