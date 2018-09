Un dimecres més, 'La teva casa és la teva' tornava a 'Telecinco' amb nous convidats i una reconciliació molt esperada per molts. En aquesta ocasió, acudien al programa part de l'elenc de actors de 'Perfectes desconeguts' .

Dafne Fernández, Pepón Nieto, Juana Acosta i Ernesto Alterio eren els principals convidats, però una trucada d'última hora i una visita inesperada , feia que tota l'atenció del programa es centrés en la reconciliació que protagonitzaven el presentador i el seu amic Paco Arévalo.

Mentre el presentador jugava amb els seus convidats al mateix joc de la pel·lícula d'Alex de l'Església de la qual aquests últims són protagonista i que consisteix a deixar el mòbil a sobre de la taula i fer públic les trucades i missatges que reben, Bertín Osborne rebia una trucada del seu amic Arévalo.

De manera casual, l'humorista cridava a Bertín per comentar-li que era a Madrid i que tenia moltes ganes de veure-ho . Després d'un breu intercanvi de paraules, el presentador convidava al seu amic a casa seva. Poc després, Arévalo apareixia amb un ram de flors .

El tema més comentat va ser l'enuig de Bertín amb el seu amic després que aquest publiqués una foto en què sortien el rei emèrit Joan Carles I juntament amb la infanta Elena, el presentador i altres amics, durant una dinar privat.

Un cop asseguts tots dos al sofà, van voler aclarir els motius pels quals havien estat distanciats durant mesos. En diverses ocasions, el presentador va comentar la seva malestar amb el seu amic i el mal que li havia fet que publiqués la foto , però que no havia tingut tanta importància com li havien donat. "Entre germans de tant en tant es té algun emprenyament. Li han donat molta bola. No ens veiem des de fa 4 o 5 mesos".

Arévalo es justificava i es disculpava per això . A més, ha comentat que en cap moment havia volgut que els seus actes provoquessin el distanciament entre tots dos i també va voler destacar el suport que va sentir de Belén Esteban. "Vaig pujar la foto innocentment. Em sento orgullós de ser espanyol. Si ho vaig fer va ser amb bona intenció".

Finalment, Bertín va explicar que el únic problema que hi havia hagut entre ells havia estat el de -les i que si Paco apareixia en alguna entradeta era perquè li volia tenir a prop ia la direcció del programa li semblava bé.

Per la seva banda, Arévalo donava les gràcies i li expressava a Bertín l'important que era per a ell. "Moltes gràcies, aquesta trobada per a mi és molt important. Tu ets el meu germà i t'estimo molt".

Així, zanjaban la polèmica i els dos amics feien les paus.