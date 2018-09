Riure en el treball té molts beneficis. L'humor augmenta la motivació i la productivitat, afavoreix la cohesió dels equips humans, ajuda a reduir l'estrès, i estimula la motivació i l'aprenentatge. Només cal saber utilitzar-lo en el moment adequat.

Coincidint amb l'estrena de l'última pel·lícula de la saga: 'Els Últims Jedi', et proposem 10 grans cites dels nostres personatges favorits d'una galàxia molt, molt llunyana, amb les que pots sorprendre als teus companys:

1. "Puc arreglar això". De Poe Dameron ( Fes-lo servir sempre que un dels teus companys de feina necessiti la teva ajuda).

2. "No ho intentis. Fes-ho o no ho facis. Però no ho intentis". D'Yoda (¿Nou becari a l'oficina? Utilitza aquesta frase per guiar-lo i motivar-lo en els seus primers dies).

3. "Mai em diguis les probabilitats". De Han Sol (Perfecta per quan et diguin: "És massa tard! Definitivament ja no quedaran galetes a la cuina …").

4. "Jo sóc el teu pare". De Darth Vader ( ¿Moment break a l'oficina? Utilitza la famosa frase de Darth Vader quan el teu company de treball et digui que és millor que tu jugant al futbolí ").

5. "T'ho asseguro, Lord Vader. Els meus homes estan treballant tan ràpid com poden ". D'Moff Jerjerrod (Explica al teu cap per què el teu departament no ha completat la seva tasca amb aquesta gran frase. Això sí, assegura't de tenir cura abans de referir-te al teu cap com" Lord Vader " , algunes persones poden prendre-ho de la manera equivocada).

6. "Tens els teus moments. No molts, però els tens. "- De la Princesa Leia (Ideal per fer broma amb algú que ha aconseguit fer un gran treball!).

7." Em sembla que la teva falta de fe és inquietant ". De Darth Vader (Sovint hem d'afrontar grans reptes. Fes servir és frase sempre que algun col·lega dubti de la teva capacitat per guanyar un nou client o per obtenir una presentació de 5 estrelles en poc temps).

8. "que la força t'acompanyi" – de Obi-Wan Kenobi (Segur que se't passa més d'un moment en el qual utilitzar aquesta frase; per exemple, quan el cap truqui al seu despatx a un company del teu equip).

9. AUUUHRRRGH – de Chewbacca (Tots sabem que el temps és or. Fes servir l'expressió de Chewbacca quan t'arribi un feedback etern d'un projecte en què estàs treballant).

10. "Llavors, qui parla primer ? Parles tu primer? "- De Poe Dameron (Hi ha un silenci incòmode durant el dinar? ¿Has de compartir trajecte amb algun company? Trenca el gel citant el pilot rebel favorit de tots).

