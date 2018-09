Un producte de cosmètica que no pot faltar a la teva necesser de maquillatge és un bon rimmel , un d'aquests que et deixa unes pestanyes increïbles i que tothom et pregunta on ho pot trobar. Mercadona no ens deixa de sorprendre amb els seus productes de cosmètica. Aquesta vegada ha pres protagonisme la M closca de pestanyes Maxi Volum de Deliplus.

Segons comenten moltes de les influencers , aquesta màscara dota les pestanyes de gran volum i gruix al moment d'aplicar-lo . A més compta amb un altre avantatge que és mantenir-les flexibles i sense pes. D'altra banda asseguren que no té res a envejar a altres grans marques. Sens dubte, el clau d'aquest rimmel és el seu preu: 3,65 & euro;.

< img src = "http: //www.que.es$url" />