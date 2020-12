Wonder Woman 1984 ya está causando sensación en las masas. Una de las cintas más aclamadas por el público se está haciendo notar con mucha fuerza. Pero claro, hay muchos huevos de pascua que debes conocer de una vez por todas. Son secretos que la verdad pondrá felices a muchos fanáticos, que seguramente hasta el momento no han tenido la oportunidad de verla. Lo cierto, es que, la pieza que dirige la estadounidense Patty Jenkins se vislumbra como una de las grandes revelaciones del cine que no podemos olvidar ha sido seriamente afectado por la pandemia del Covid-19.

No obstante, su arribo a las plataformas digitales como en HBO Max, al igual que en cines internacionales, garantiza todo un completo mar de contenidos, que sin duda alguna posiciona en buena forma esta pieza audiovisual que en las primeras de cambio se ha llevado buenas críticas de los expertos. Conoce ahora mismo el análisis de Que.es sobre lo que puedes encontrar en esta obra cinematográfica.