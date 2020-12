La pifia de DCCómics

Uno de los apartados que podemos ver en medio de las producciones de DCCómics apunta más que nada a la vertiente narrativa. Y esto, no solamente se ha visto con esta compañía, sino también en los grandes emporios del entretenimiento que se han hecho notar en nuestros días.

Debido a lo anterior, cuando se plantean las historias, hay hilos conceptuales que muchas veces no van atados de una forma lógica, aspecto que los fanáticos siempre detectan y de una forma que no se pueden perdonar. No es algo que está fuera de lo común, pues sucede en el cine como arte que alberga muchos encantos.