Barbie es una de las representaciones animadas con mayor historia en la sociedad. Su impacto no solamente ha sido con los juguetes sino a través del cine, pues como principal forjador de valores, ha llevado a las pantallas este tipo de piezas que le han gustado a la gente. No obstante, ahora tendremos una nueva película que sin duda promete hacerse de grandes honores, pese a que muchos críticos aseguran que no sería del todo acertado traer una cinta de este género.

Lo cierto, es que, de la mano de Margot Robbie, quien es una de las figuras esenciales en este proyecto, queremos que conozcas todos los avances que tenemos hasta los momentos y que nos habla sobre lo que traerá al mercado. No podemos negar que en el séptimo arte todos tienen cabida, y ese cambio de la animación al live action es algo que se ha visto muchísimo últimamente en las artes audiovisuales, que se reinventa conforme pasa el tiempo. Veamos lo que significa la llegada de Barbie.