La mort d'Ángel Nieto segueix donant que parlar. Després del recurs que va presentar la família de l'ex-pilot al Jutjat d'Instrucció número 2 d'Eivissa per mantenir oberta la investigació, ara és l'advocat de la conductora que va topar contra Nieto qui ha presentat un recurs perquè continuï arxivat el cas, tal i com informa la 'Cadena Ser' .

la defensa de la conductora es basa en l'escrit de la Guàrdia Civil i del metge forense que va investigar les causes de la mort de l'12 + 1 campió del món de motociclisme, que reconeix que el motiu de la mort de Nieto es va deure al fet que no portava cordat el casc. Alhora corrobora l'escrit que de no haver estat per la "greu acte posada en perill" s'hagués evitat aquest succés "tràgic que ens ocupa".

D'altra banda, el lletrat de l'acusada, Jaume Campaner, acusa la família de l'ex pilot de "demanar als jutges que facin política i no justícia" ja que al seu parer, els jutges i tribunals "no dicten la solució més apropiada a un conflicte en el moment en què sorgeix "