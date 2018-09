Javier Tebas va parlar davant els mitjans de comunicació en el Web Sport Congress.

CÀRREGA CONTRA PIQUÉ

< p> "no val anar a buscar targetes per no jugar, simular. En aquests casos parlo. Es va arxivar el de Piqué i no ho comparteixo. Hem de treure la hipocresia i donar exemple a la gent jove".

sANCIÓ a GUARDIOLA

"Estic a favor de la sanció. No m'estranya que el meu amic Laporta estigui en contra i doni suport a Guardiola".

< b> SOBRE lA LESIÓ DE NEYMAR

"Han d'estar els millors jugant. És possible que el PSG pugui remuntar fins i tot sense ell. Espero que el futbol espanyol estigui dalt a la Champions fins al final" .

EL VAR A LA LLIGA

" Tindrem el VAR. Suposa millorar el col·lectiu arbitral, l'ús de les tecnologies i major equitat en els resultats esportius. a Primera serà el curs que ve i el següent ho ampliarem a Seg unda. No sé la inversió que suposarà, entren moltes coses en joc ".