El VAR està cada vegada més a prop de implantar-se a Espanya. La Reial Federació Espanyola de Futbol i Laliga han emès una nota informativa aquest divendres a la que anuncien que s'ha donat l'impuls definitiu perquè el videoarbitraje sigui una realitat en la lliga espanyola.

A la nota s'informa que s'està a l'espera de l'aprovació per part de l'International Football Association Board (IFAB), per al seu ús en la Lliga a partir de la temporada 2018/2019. A més, les dues organitzacions han acordat que el futur VOR (Centre de Vídeo Operacions) s'ubicarà a la Ciutat del Futbol de la RFEF a Las Rozas i que el proveïdor tecnològic triat és Mediapro. També han confirmat que l'equip de treball estarà compost per Velasco Carballo, com a director del projecte i Instructor arbitral, Sergio Sánchez Castañer, com a director Tecnològic i de Televisió, i Clos Gómez a càrrec de la Instrucció arbitral.

eLS CURSOS cOMENCEN A pARTIR d'aQUEST DIVENDRES

"A partir d'aquest divendres dues de març, els àrbitres i assistents de Primera Divisió començaran la Fase Offline de formació tècnica, que inclou el estudi del protocol del VAR, pràctiques en simuladors i realització d'entrenaments de vídeo a través de partits 'offline', sense connexió ni cap comunicació amb els estadis ", informa el comunicat miti