Jackson Martínez és oficialment un jugador sense equip. El Guangzhou Evergrande ha pres la decisió de rescindir unilateralment el contracte de Jackson, de manera que el jugador es troba actualment amb la carta d'agent lliure sota el braç.

Segons informa el diari MARCA, el futbolista tenia planejat desplaçar pròximament a Guangzhou per continuar amb la seva recuperació i trobar durant els següents mesos la posada a punt de cara a estar disponible per a la represa de la Superlliga xinesa després del Mundial. El club estudiava inscriure'l a la segona volta. No obstant això, aquesta opció ha quedat en l'oblit.

SEGONA AVENTURA FALLIDA

Martínez va arribar al club xinès des l'Atlètic de Madrid , en un traspàs xifrat en 42 milions d'euros. Es va lesionar fa més d'un any i des de llavors buscava posar-se a punt. No se li veu en els terrenys de joc des d'octubre de 2016.

Després de la seva sortida del Porto, on promedió més de trenta gols en les tres temporades que va estar, el colombià va provar sort a l'Atlètic de Madrid, donant el salt a Espanya. No obstant això, els seus mals números li van arrossegar a la porta de sortida. Tot just mesos després, va posar rumb a Xina, on va buscar tornar a retrobar-se. La mala sort es torna a encebar amb un jugador que apuntava molt alt.