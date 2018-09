'El terrible Sosa' (així el coneixen a Miami) boxejador professional de 32 anys, ha estat detingut a Miami per matar el seu pare. Actualment, es troba al centre ppenitenciario Metro West de Miami. No té dret a fiança.

Segons una fitxa del sistema de presons del Comtat Miami-Dade. , els fets van passar al barri de La Petita Havana. Va viure a Vigo i, al seu moment, ja va fugir de la justícia espanyola després de matar dues persones en un accident. Va passar el 2008. Llavors va ser extradit a Espanya, on va complir tres anys de presó pel doble homicidi per imprudència comesa a Vigo en 2008.

Mitjans locals van donar a conèixer que va matar al seu pare al propinar-li tres còps al coll i pressionar la seva gola. Després, va entrar a casa de la seva veïna per tombar-se a veure la televisió.

'Makelele' -tal com se'l coneix a Espanya- va fugir d'Espanya rumb a Santo Domingo (República Dominicana), on es va convertir en boxejador professional, per després assentar-se a la ciutat nord-americana de Filadèlfia (Pennsilvània), on va residir amb la seva dona espanyola i un fill.