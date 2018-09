Cinc Pilotes d'Or, màxim golejador de la història de la Champions League, i molt carisma personal. Cristiano Ronaldo és notícia cada vegada que parla davant els micròfons.

L'essència Cristiano és la confiança en si mateix. L'estrella del Reial Madrid i guanyador de cinc Pilotes d'Or. "No diré que sóc un Príncep Blau, però, em miro al mirall i m'agrada el que veig, m'agrada molt. Cal tenir autoestima. Un ha d'agradar de si mateix. Has de donar-te valor ", va afirmar Cristiano en dialogar amb el famós youtuber brasiler Fred, qui porta endavant el canal 'Desimpedidos'.

Sobre les opcions de Portugal per la Copa del món a Rússia, va dir que al seu país han de ser honestos i reconèixer que hi ha altres equips amb més favoritisme. "No som favorits. Hem de ser honestos, tenir humilitat, entendre que teòricament hi ha equip amb més nom com el Brasil, Espanya, Alemanya, la pròpia Argentina. Intentarem passar la fase de i anar avançant un pas després l'altre", ha argumentat. < / span>

Cristià ha assenyalat que va anotar molts gols bonics en la seva carrera i que els que més gaudeix són els que anota a la Champions League. A més, ha reconegut que ha complert els seus somnis professionals. "Sincerament, crec que no tinc més somnis per conquerir. Tot el que vaig somiar el vaig aconseguir en el futbol. Somnis tots tenim i objectius, però crec que vaig conquerir tantes coses boniques que no tinc més somnis", va afirmar.