Es ve una boira en el món del futbol que té pinta trigarà a dissipar-se. Els drets televisius del futbol estan en alça. En el futbol domèstic, el futbol espanyol, la cosa no canvia. Laliga i la Copa es veuran en els mateix canals i no serà fins a la 2019-20 quan això variï.

No obstant això, el que sí canviarà és la Champions. Mediapro té els drets UEFA i anuncia que en els pròxims set dies s'obrirà el termini perquè els operadors presentin ofertes si volen emetre-la. Decidiran a l'abril. Si no són acceptables, han d'assumir ells les retransmissions.

"Si algú pensa que avui en dia no hi ha recursos per fer arribar la Champions al gran públic més enllà de les televisions 'tradicionals', és que no viu a aquest segle. Nosaltres parlarem amb tots i decidirem perquè hi hagi una bona difusió. Abans costava 12 euros un partit i ara, per 17 al mes, es poden veure tots. a més, la propera temporada hi haurà més exclusivitat: no hi ha partit en obert i es desdoblen els horaris -no només a les 20.45, sinó que seran a les 19 ia les 21- per poder veure a tots els equips del mateix país en la mateixa jornada. Si ningú aposta per això, el explotarem nosaltres mateixos perquè tenim mitjans suficients ", va explicar ahir Jaume Roures, president de Mediapro, al Diari MARCA.

Pagaràs el doble per veure el futbol

Tant Movistar com Vodafone asseguren que tindrien de cobrar a cada usuari al voltant dels 50 euros per rendibilitzar el cost de pagament d i els drets en cas d'adquirir-los. Mediapro ja espera ofertes per la Champions 18-19 i Laliga pel futbol nacional des de la 19-20 fins a la 21-22.