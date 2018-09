Després de l'accident patit aquest matí en el qual el MCL33 va perdre una roda a causa, segons els mecànics de McLaren , al mal ajust de la mateixa, Fernando Alonso va sortir aquesta tarda també al circuit català per a realitzar els entrenaments corresponents i després de rodar per la pista, ha acabat fent el cinquè millor temps de la general .

A només 0,8 segons del pilot asturià va quedar altre pilot espanyol, Carlos Sainz , que va córrer amb gomes mitges en comptes de supertoves com Alonso. Lewis Hamilton va rodar també a la tarda i va quedar per darrere dels dos espanyols al·legant que les condicions de la pista no eren les idònies i no era qüestió de arriscar < / b> en una pista relliscosa.

el que per descomptat ha portat la veu cantant ha estat Ricciardo , que ha estat el millor del dia al circuit de Montmeló. El pilot australià va treure al Mercedes de Bottas, segon, de la primera plaça per 0,176. Raikkonen va acabar tercer a 0,327 de Ricciardo < / b>. En quart lloc va acabar Hulkenberg i el seu Renault a 0,368 del líder .

Els 10 millors temps del dia d'avui a Montmeló van ser els següents:

1r Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.20: 179.104 voltes

2n Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20: 349 58 voltes

3r Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.20: 506 80 voltes

4t Nico Hulkenberg (Renault) 1.20: 547 73 voltes

5è Fernando Alonso (McLaren) 1.21: 339 50 voltes

6è Carlos Sainz (Renault) 1.22: 168 26 voltes

7è Lewis Hamilton (Mercedes) 1.22: 327 25 voltes

8è Brendon Hartley (Toro Rosso) 1.22: 371 93 voltes

9è Lance Stroll (Williams) 1.22: 452 46 voltes < / p>

10è Romain Grosjean (Haas) 1.22: 578 55 voltes