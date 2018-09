Pot ser que Samuel Eto'o hagi protagonitzat diverses polèmiques en el futbol espanyol i internacional, però Samuel Eto'o sabia que no corria perill i que era un nen que volia aconseguir el seu somni. "Germà, En una entrevista al web Abidjanshow.com, va narrar la història de com li va canviar la vida a un nen a Costa d'Ivori: " va ser el 2007, m'havia anat a Costa d'Ivori. Hi havia acabat de fer encàrrecs per la meva dona, vaig pujar a l'acte i un jove ivorià em va venir a buscar. Em va dir: Germà, ho sento, no vull atacar-ho, vull preguntar-te alguna cosa ", va explicar el punta, actualment jugant al Konyaspor de la Superlliga de Turquia.

" Sóc un ajudant de cambra, tinc ambicions, somnis, projectes. Ningú pot ajudar-me, m'agradaria que em donessis un préstec ", li va dir el nen, tal com explica Eto'o.

" Tingues un xec de 4.500 euros. Guarda el meu número i dóna'm el teu, tornaré aquí a un any ", va dir llavors el camerunès. Samuel Eto'o sabia que no corria perill i que era un nen que simplement volia aconseguir els seus somnis.

Què va succeir amb els diners?

Eto'o, com va dir, va tornar el 2008 i va decidir trucar-lo, per tal de comprovar si la seva ajuda havia resultat productiva. "Ens vam veure i em va mostrar la seva ferreteria i dos taxis vermells. Dirigia la botiga i els taxistes li portaven els rebuts a la nit ", va assenyalar orgullós.