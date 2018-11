Telefónica va advertir aquest dijous que hi ha "una clara i genuïna possibilitat de no renovar" els drets d'emissió de la Champions League a Movistar +, perquè considera que s'estan demanant uns preus per al futbol televisat que estan caracteritzats per la "inflació "i la" exuberància irracional ".

Ho van dir el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, i el conseller delegat de la companyia, Ángel Vilá, durant la presentació dels resultats anuals de l'operadora corresponents a 2017.

Mediapro ha comprat els drets de la Lliga de Campions per a les tres pròximes temporades i ara es disposa a negociar-per al pagament mitjançant el canal Bein Sports.

Orange i Vodafone han expressat en els últims dies els seus recels sobre l'alça de preus del futbol televisat i han demanat que a Espanya es secundi l'exemple de països com el Regne Unit, on la Premier League ha baixat les seves exigències. Avui se li va preguntar als responsables de Telefónica i van anar en la mateixa línia que els seus competidors.

Vilà va assegurar que el seu grup va a comportar-se en la negociació amb Mediapro amb un enfocament de "racionalitat" i "disciplina financera ". "Analitzarem el cost-benefici i actuarem en conseqüència", va dir. "Però hi ha una clara i genuïna possibilitat que no renovem el contracte de la Champions".

Vilà va assegurar que a Europa s'han vist "interessants" renovacions de drets del futbol a la baixa, i és una cosa que seria desitjable que passés també a Espanya. Segons la seva opinió, la baixada de preus que han demanat Orange i Vodafone van, com Telefónica, "en la línia posar racionalitat en un mercat que potser estava entrant en escenaris d'exuberància o excés". "De exuberància irracional", ha postil·lat Álvarez-Pallete.

Sobre si Telefónica podria aliar-se amb una operador OTT com Amazon per compartir aquests drets, el conseller delegat ha comentat que dependrà de les condicions de la subhasta, "però per qualsevol OTT que vulgui venir a comprar drets a Espanya, Telefonica és un soci preferent, per la nostra base de clients i el nostre know-how ".