La pregunta és la següent … ¿Se li està anant de les mans a Simeone?

FERNANDO FERNÁNDEZ – (@fernandosfquin)

Primer va ser Gaitán, després Torres, Correa, Carrasco, Vitolo, Gameiro … són alguns dels jugadors que han arribat a l'Atlètic de Madrid a petició expressa de Simeone. El tècnic argentí demana a la directiva fitxatges competitius i la directiva, encara que no és sant de la meva devoció, se'ls ha anat portant a tots.

Alguns, pocs, surten bé, i rendeixen molt bé, noms com Mandzukic que, tot i que va estar poc temps, va rendir amb gols i bones actuacions, o Griezmann o Diego Costa, també Correa dóna un gran rendiment i es postula com un gran davanter, però també hi ha molts jugadors que van arribar sent molt prometedors, però que, però, es queden en res en passar per les mans de Simeone.

El pitjor d'això és que aquests jugadors surten de l'Atlètic i tornen a rendir al 100% ja brillar, i això no pot ser, no només ha de adaptar-se el jugador al joc de l'entrenador sinó que l'entrenador també ha de conèixer les aptituds dels seus futbolistes i modificar el joc o la funció del futbolista que fa al seu característiques.

l'última ha estat el menyspreu total cap a un futbolista que ha donat, dóna i donarà tot per l'escut de l'Atlètic de Madrid, i aquest és Fernando Torres. Aquesta ha estat la gota que ha fet vessar el got de la meva paciència amb Simeone, no pot ser que un entrenador que ha demostrat que aquest escut és tot i cal morir per ell, no es deixi tot també perquè Torres, el màxim ídol blanc- després de Luis Aragonés, es quedi fins a la retirada en l'equip dels seus amors. Igual hauria d'aprendre del que un equip de Barcelona ha fet amb un tal Andrés Iniesta, això senyors, és tenir cura als teus llegendes.

MARTÍN VELARDE – (@mvfalcon _)

Diego Pablo Simeone, des de la 'D' a la 'O', és un entrenador diferent. En això estem tots d'acord. La seva manera d'afrontar les situacions més adverses i la seva constant estabilitat davant la premsa o els mals resultats -que han arribat en forma de males rachas- li fan estar en el 'TOP 5' mundial.

Simeone ha dissenyat una filosofia de treball guanyadora en un club que no creia en si mateix. A més, el Cholo no es casa amb ningú. Ho ha dit infinites vegades. Sempre va a buscar el bé general. Et diguis Torres, et diguis Griezmann, et diguis Gameiro, Costa o Mandzukic.

El entrenat argentí s'ha cansat ja de repetir que d'ell no depèn la continuïtat dels jugadors. D'ell si depèn la tàctica a emprar en un partit de Lliga. D'ell si depèn qui entra o no a l'onze titular. D'ell depèn, en certa mesura, els fitxatges que es fan o no. Amb ell va arribar Torres precisament. Amb ell va arribar Carrasco també, jugadors als que li ha sabut donar una segona vida i una oportunitat en un punter d'Europa, respectivament.

Ens oblidem del que Simeone és per a l'Atlètic de Madrid. Ens cansem de dir que el futbol és diners, no? No obstant això el Cholo és dels pocs que de veritat creuen i senten el club com una cosa pròpia. Lleialtat, sinceritat i transparència, sempre.

Torres i Carrasco precisament són els casos més sonats avui. El 'NO' de Simeone ha estat malinterpretat. Com dic, es tracta d'un no contundent causat pel cansament generat al seu torn per la formulació de la pregunta mateixa una vegada i una altra: "¿Es va a quedar Pepito?".

per part del belga, cal destacar la tremenda confiança que Simeone ha dipositat sempre en ell. Aplaudint cada acció, donant-li minuts de sobres per demostrar la seva qualitat i desimboltura. Carrasco s'ha fet gran en l'Atlètic. I encara li falta.

De fet, ahir, al Gran partit de Cope, Antonio Ruiz, prestigiós periodista que cobreix l'actualitat del club matalasser, assegurava que, segons les seves fonts, el Cholo és reticent a vendre. El belga no ha entrat en la convocatòria. Ara, Lucas Hernández s'ha quedat fora diverses vegades fora de convocatòria. Avui, és un dels més importants.