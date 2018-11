L'expresident i ex CEO dels Dallas Mavericks, Terdema Ussery, ha estat acusat per empleades de la franquícia que va liderar durant 18 anys per assetjament sexual i conducta inapropiada. Tal com recull la revista ' Sports Illustrated , exempleats i actuals treballadors del club definien l'ambient laboral com" tòxic ".

La revista esmentada admet que Ussery realitzava "comentaris fora de to" i "tocaments". La majoria de les treballadores en els seus testimonis denunciaven que "no se sentien segures en anar quan anaven a treballar" i més de "tòxic", descrivien l'ambient com un "zoo" i la cultura corporativa de l'anterior mandatari com "misogínia", caracteritzada per un comportament sexual "vexatori".

Davant les acusacions rebudes, Terdema Ussery ha admès sentir-se "molt decebut" i defensa la seva conducta durant la seva estada a la franquícia texana com "íntegra i empàtica" amb els seus companys. L'actual propietari, Mark Cuban, admet que "no tenia constància dels esdeveniments ocorreguts". El club ja ha acomiadat el responsable de Recursos Humans, Buddy Pitmann, i el responsable de la pàgina web oficial de l'equip, Earl K.Sneed.

La NBA, igual que els Mavericks, ha tret un comunicat oficial a la seva pàgina web i publicat en les seves xarxes socials condemnant els fets que consideren "inacceptables".

