El millor

-LeBron James

L'aler de Akron va ser un dels protagonistes d'aquest cap de setmana . L'All Star és una de les seves cites importants a l'agenda de LeBron i aquest no va decebre. Va fregar el triple-doble i va ser un dels artífexs de la remuntada del seu equip a l'Staples Center, pavelló al que podria, qui sap, tornar l'any que ve a jugar de porpra i or.

< b> – el partit de les estrelles

Després de l'entrada de les primes per al guanyador, els jugadors sembla que s'han pres seriosament la competició i es van començar a veure defenses i igualtat en els mateixos. Finalment el Team LeBron es va alçar amb la victòria, després d'anar a remolc en gran part del mateix.

– El mat de Dennis Smith Jr

El segon mat de Dennis Smith Jr va ser, per a molts, el millor de la nit, en un gran concurs d'esmaixades en què hi ha moltes queixes sobre les puntuacions dels jutges. El jugador dels Mavericks va fregar la perfecció en aquest segon mat, i malgrat això, no va poder passar a la gran final.

-Devin Booker

El jugador dels Suns va aconseguir sumar 29 punts de 34 , la millor anotació des que el format del concurs va canviar. Al costat de Thompson, dels més 'salvables' d'un concurs que va decebre a la primera ronda.

– Bogdan Bogdanovic

El serbi va ser una de les revelacions de l'USA vs World que va obrir el cap de setmana a Los Angeles. El jugador dels Kings va ser l'MVP del partit, per davant de jugadors com Embiid o Simmons.

-Anthony Davis

El gran detall que va tenir la ' cella 'amb el seu company d'equip, el fan ser un dels protagonistes de l'All Star. Durant uns minuts, Davis va portar la samarreta de DeMarcus Cousins, que a causa de la terrible lesió que va patir fa menys d'un mes, el va privar de disputar aquest partit.

El pitjor

– El concurs de triples

La primera ronda va ser bastant fluixa , especialment per part de Lowry i Paul George. De tots dos jugadors s'esperava molt més i van decebre, especialment el jugador dels Thunder, que va marxar amb només 9 punts.

-Fergie

Les reaccions dels jugadors ho deien tot. L'himne nacional interpretat per Fergie no va agradar a molts dels esportistes que van saltar al parquet de l'Staples Center, entre ells, Stephen Curry.

Les puntuacions en el concurs d'esmaixades < / p>

Molta gent va criticar les puntuacions dels jutges en el concurs d'esmaixades per vols que no mereixien tant. Potser, a excepció de DJ Khaled, que va ser un dels que soli tirar a la baixa, molts deus per mates que en anys anteriors podrien haver estat vuits o nous.