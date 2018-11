P: Sensació un gol agredolç després d'arribar a un dels teus millors moments de forma

R: La veritat és que sí, però el arribar al meu millor manera significa molt més que no s'acaba en uns Jocs Olímpics. Encara que un millor resultat hagués donat una injecció de motivació al meu equip, estem molt orgullosos de la feina que hem fet.

P: Esperaves més puntuació en la segona mànega?

R: Potser, però la segona ronda no era prou fort per al podi. Havia de incloure el bs 9, però després de la forta caiguda en la pràctica d'aquest en l'última ronda d'entrenaments, em va fer haver de guanyar-me la confiança de nou i en acabar la segona ronda sense el bs 9, ni em vaig fixar en la puntuació .

p: Després dels jocs, ¿quin és el planning de Queralt?

R: Tinc una mica mes de dos setmanes de descans abans de la uS Open, on porto dos anys consecutius sense poder anar a aquest esdeveniment per culpa de lesions.

p: Quina impressió t'has portat de la Vila Olímpica i de les instal·lacions? I quina de les instal·lacions t'ha agradat més?

R: La vila olímpica està bé, el que té és que hi són tots els esportistes, tècnics i altres i, encara que és una oportundidad per conèixer gent nova d'altres esports i països que pot ser interessant en general, és bastant caòtic i les condicions de descans estan a la vora del límit. Però no en aquests jocs en particular, sempre és així a causa del protocol dels Jocs i unes normes que s'han d'adaptar a les necessitats d'altres aspectes abans dels esportistes

P: Com van ser els teus començaments al halfpipe i quants sacrificis has hagut de fer per arribar fins aquí?

R: Crec que he tingut massa sort per arribar on sóc. Vull dir que si hagués tingut més facilitats per entrenar, igual ara tindria un equip d'altres snowboarders amb mi.

P: Al llarg de la teva carrera, t'has trobat amb durs moments a nivell físic i psicològic, ¿com es recupera un esportista d'alt nivell d'això?

R: Entrenant molt i estant positiva cada dia.

p: Creus que s'estan prenent mesures o s'estan fent bé les coses per promoure els esports d'hivern?

R: Crec que estan millorant, però encara estem molt per darrere del que hauríem

p: Creus que hi ha més gent que segueix el snow?

R : Crec que si. El fet que el nivell no deixi de créixer d'un any per l'altre és un gran atractiu que té el nostre esport.

P: Si no practicar aquest esport, a què t'haguessis dedicat? < / b>

R: La veritat és que no ho sé. Mai vaig decidir dedicar-me al surf de neu, simplement em vaig trobar fent el que m'agradava i volent més cada dia.

P: Quins objectius o somnis li queden per complir a Queralt?

R: Com és obvi la medalla olímpica és un. La US Open i els X Games són dos títols que se m'ha resisteixen i lluitarem per arribar a aconseguir-

P: ¿Que consells li donaries als nois que comencen a practicar aquest tipus d'esports? < / b>

R: Crec que ara mateix en l'aspecte del freestyle és un error bastant comú dedicar molt més temps a la part acrobàtica, que a la neu i encara que veient les competicions de vegades sembla un circ d'acròbates, és molt important saber que tot el que fem en l'aire ve de la comprensió de la neu, la taula i el terreny. La pràctica surt de les hores a la muntanya, no al gimnàs.