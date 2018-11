Torna la Lliga Santander amb una nova jornada, la número 24 i amb partits més que interessants i que poden seguir mantenint oberta la lliga.

Divendres 16 de febrer

Girona – Leganés (21.00 | Estadi de Montilivi | bein Laliga): Es juga a Montilivi un dels partits que tenen més morbo de la jornada, un partit que enfrontarà els nois de Machín davant d'un Leganés que ve jugant molt bé i fent-passar molt malament a equips grans. L'equip català també està en un gran moment de forma i té l'avantatge que juga a casa, un valor molt important.

dissabte 17 de febrer

UD Las Palmas – Sevilla FC (13.00 | Estadi Gran Canària | bein Laliga)

SD Eibar – FC Barcelona (16:15 | Estadi de Ipurúa | Bein Laliga): l'Eibar rep un Barça en hores baixes, almenys en el campionat domèstic, i busca que no sigui un partit fàcil per a l'equip blaugrana, segur que no ho serà tenint en compte que Ipurúa és un autèntic bastió. L'equip armer intentarà treure alguna cosa positiva d'aquest partit i el Barcelona busqués, sense cap dubte, una victòria que dissipi la polèmica del mal moment de forma pel qual passen els de Valverde.

Esportiu Alabès – Deportivo de la Corunya (18.30 | Mendizorroza | bein Laliga)

Màlaga – València (20.45 | La Rosaleda | bein Laliga)

diumenge 18 de febrer

Reial Societat – Llevant UD (12:00 | Anoeta | bein Laliga)

< p> Atlètic de Madrid – Athletic Club de Bilbao (16:15 | Wanda Metropolità | bein Laliga): Un dels duels més interessants d'aquest cap de setmana només per la història que té. La història de tots dos equips està lligada i aquests llaços fan d'aquest partit un clàssic del nostre futbol. En aquest cas, l'Atlètic de Madrid busca seguir amb la ratxa de bon joc que va començar a Copenhaguen i poder-se dur els tres punts d'aquest partit que li pot acostar una mica més al títol de lliga. L'Athletic per la seva banda vol acostar-se als llocs europeus per intentar ficar-se en ells i seguir fent història.

RCD Espanyol – Vila-real CF (18.30 | RCDE Stadium | bein Laliga)

Reial Betis – Reial Madrid (20.45 | estadi Benito Villamarín | Movistar gran partit): el Betis ve d'una gran ratxa de victòries que l'han portat a posicionar-se a només 3 punts dels llocs europeus, els reforços en el mercat hivernal han donat ales als de Setién i volen seguir, davant la seva afició, amb aquesta ratxa. El Reial Madrid arriba a Sevilla amb la moral pels núvols després d'aconseguir guanyar al PSG al Bernabéu a la Champions.

Getafe – RC Celta de Vigo (21.00 | Coliseum Alfonso Pérez | GolTV)