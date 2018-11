Les xarxes socials es van omplir llavors d'amenaces de mort a la patinadora. "Et buscaré i et mataré" o "Retira't i espero que tinguis una mala vida", han estat algunes de les amenaces que va rebre Bourtin, sobretot per a Instagram, culpada per l'eliminació de Choi. Fins que la canadenca va canviar el seu compte a 'compte privat', es van registrar més de 10.000 missatges.

Pot ser que els Jocs d'Hivern no aixequin la mateixa passió en l'aficionat que els Jocs Olímpics d'estiu. S in això, la passió dels sud-coreans amb el patinatge és altíssima . Tal, que quan la patinadora Choi Min Jeong, ídola local i favorita en els 500 metres, va quedar desqualificada per mitjà patí i photofinish mitjançant, va quedar darrere de la italiana Arianna Fontana , els fanàtics van assenyalar directament a la canadenca Kim Boutin, ja que es va veure beneficiada i va guanyar el bronze.

els funcionaris olímpics, representats per Mark Adams, < / span> van emetre llavors públicament aquest comunicat: "Demanem a tots que respectin als atletes i donin suport l'esperit olímpic. no he vist els comentaris, però lamentablement tenim aquests problemes que no vam aprovar. Anem a limitar-nos a donar suport als atletes ", va dir als periodistes que li van preguntar pel desagradable episodi.