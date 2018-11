Roger Federer vol seguir fent història en el tennis mundial. Després de sumar el seu vintè Grand Slam fa escasses setmanes a Austràlia, la proximitat al número u està cada vegada més latent. Només necessita guanyar dos partits per desbancar Rafa Nadal d'aquesta plaça i el camí, a priori, sembla asequeible a un suís que sembla travessar un altre moment d'eterna joventut tennística.

< b> Quins són els rivals que poden evitar el número u de Roger Federer?

-Phillipp Kohlschreiber

l'alemany és un vell conegut del tennis mundial, que als seus 34 anys segueix mantenint el top-50 del tennis mundial. El bavarès no ho té gens fàcil contra Roger, ia més el head to head no el millor per a l'alemany. Federer el va guanyar en tots els partits que han jugat, per la qual cosa el suís intentarà seguir amb aquesta ratxa i quedar-se a només un pas per a aquest número u.

– Robin Haase *

Semblava que començava bé l'any per Haase a Auckland on va caure en semifinals, però, des d'aquest moment, no ha trobat el ritme i ha perdut fins al dia d'ahir, els seus últims cinc partits disputats. L'holandès juga a casa, i això és un factor que pot ser clau, almenys, per eliminar a una altra de les sorpreses del torneig i també tulipa, Tallon Griekspoor.

-Tallon Griekspoor * < / b>

Una de les revelacions del torneig. El wildcard va eliminar Wawrinka en primera ronda i espera fer el mateix amb Haase. Tot i no competir pràcticament res en aquest 2018, Griekspoor espera mantenir la seva gran eficàcia de punts guanyats amb el primer servei, cosa que és clau per a aquest tipus de jugadors joves que buscans mantenir aquesta progressió ascendent i afermar-se en el rànquing ATP.

* El guanyador del duel entre aquests dos jugadors es mesurarà a Roger Federer a la següent ronda.