Gran Canària acull aquest cap de setmana la màgia del bàsquet nacional en la qual el Reial Madrid, com a líder de la competició, intentarà aconseguir un dels seus títols fetitxes en aquestes últimes temporades.

El seu camí serà bastant complicat, en què Unicaja i Baskonia o Barcelona seran els seus esculls abans d'arribar a la final.

València Basket, per la seva banda tindrà un camí més 'assequible'. Els vigents campions de lliga s'enfrontaran al Iberostar Tenerife i en semis davant l'amfitrió o la revelació de la temporada, el Montakit Fuenlabrada.

Els vuit equips que disputen la Copa del Rei

Reial Madrid

els blancs són els favorits a guanyar la competició. El seu gran moment en la competició i la gran plantilla dels homes de Pablo Laso tot i les lesions, els permeten tenir el cartell de màxims favorits, en què Doncic serà el centre dels focus i en què possiblement, algun observador de l'NBA estigui darrere d'ell.

València Basket

Temporada de llums i ombres per als actuals campions. En Eurolliga no han trobat el to, encara que en la competició domèstica segueixin l'estela al Reial Madrid. Amb la plantilla, el quadre 'assequible' i si manegen millor els finals de partit (punt feble en gran part de la temporada) poden aspirar a derrotar el Reial Madrid i emportar-se la Copa.

Baskonia

amb l'arribada de Pedro Martínez a la banqueta el nivell ha millorat de forma notòria en l'equip en el qual amb Shengelia comandant l'atac, tot és possible. Els grans noms de Baskonia i la pissarra del tècnic campió de lliga, pot donar-li un ensurt als blancs.

FC Barcelona

La gran incògnita del torneig . Els culers arriben amb molts canvis i amb l'objectiu d'intentar revertir la situació per la qual estan passant. Jugadors i vímets té per donar-li la volta a la truita i aquest any han realitzat partits a un nivell colossal, pel que han de fixar-se en aquest mirall per arribar lluny en un quadre complicat.

Unicaja de Màlaga

Els malaguenys intentaran donar la sorpresa del torneig eliminant en primera ronda al Reial Madrid. L'equip dirigit per Joan Plaza ja coneix el que és guanyar als blancs en aquesta temporada a l'Eurolliga i intentaran repetir aquest èxit.

Herbalife Gran Canària

els amfitrions aspiren a tot, després de donar la sorpresa la temporada passada a la Supercopa, aquest any intentaran fer el mateix. Els canaris estan fent un bon any i la part del quadre els beneficia bastant ja que només tenen al València Basket com dur rival. Si els homes de Luis Casimiro s'entonen i el factor pista ajuda, poden ser de les revelacions del torneig.

Iberostar Tenerife

Els vigents campions de la Champions no tenen tasca fàcil en aquesta Copa. Contra el València Basket intentaran donar la bestiesa en una de les dues eliminatòries més 'desigualades' del torneig.

Montakit Fuenlabrada

La 'ventafocs' del torneig. Aquesta primera volta de somni els ha permès no només entrar a la Copa, si no ser també, cap de sèrie. La fortuna no li va somriure en el sorteig, però per als del Ché García, ser aquí és un gran premi a un equip que no ha deixat de lluitar i de creure.