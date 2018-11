El futbol espanyol està ara mateix en mans xineses. El grup xinès Orient Hontai ha adquirit el 54% Imagina, que és la productora audiovisual que va sorgir de la fusió de Globomedia i Mediapro, per un preu de 900 milions d'euros.

Tot i aquesta maniobra, tant Jaume Roures com Tatxo Benet continuaran al capdavant amb la gestió d'Imagina. Ara, el nou escenari del repartiment dels drets televisius del futbol es divideixen en dues parts. D'una banda, la Lliga reactivarà de nou la licitació dels drets per als tres propers anys. De l'altra, passaria el mateix amb el gran atractiu, la Champions, sobre la qual s'ha d'obrir una negociació entre Mediapro i les grans teleoperadores per prorrogar el nou contracte.

A més, a l'escenari també entren en joc Facebook i Amazon per als drets televisius de la competició domèstica, el que provoca un augment del preu dels drets televisius. És per això que les telecos fiquen pressió a causa dels elevats preus i s'estan plantejant deixar d'emetre el futbol en les seves plataformes, cosa que perjudicaria als milions de clients que paguen per veure el futbol que no és emès en obert.