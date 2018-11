El director del diari esportiu català 'Sport', Ernest Folch, va comparar avui al Fòrum de la Nova Comunicació els xiulets que acompanyen a l'himne nacional cada vegada que el Barça juga la final de la Copa del Rei de futbol amb els quals rebre el jugador Gerard Piqué al camp de l'Espanyol de Barcelona.

Durant la seva intervenció en el citat fòrum de debat, organitzat a Madrid per Nova Economia Fòrum i en el qual va ser presentat pel director del diari 'Marca ', Juan Ignacio Gallardo, Folch es va mostrar en contra de xiular l'himne nacional perquè "es traspassa una línia vermella. No m'agrada que es falti el respecte a ningú".

Però a continuació va comparar aquest fet amb la xiulada que va patir Piqué a l'estadi de l'Espanyol: "l'altre dia amb el que va passar al camp de Cornellà va aflorar aquest problema. al final el que hem d'aconseguir és que ni s'insulti ni es falti el respecte a ningú, ni que es produeixi cap situació de violència física ni verbal, i crec que moltes vegades hem acceptat que això va en el 'pack' i que els esportistes han de aguantar i no és així. Els periodistes no hem de mirar cap a un altre costat. Els insults i la falta de respecte no formen part del futbol ".

Va ??recordar que un dels moments més tristos de la seva carrera com a professional, en què més vergonya va passar," va ser quan Figo va tornar al Camp Nou després d'haver fitxat pel Madrid i se li va llançar un cap de porc ", fet pel qual mai va ser sancionat el Barça.

També es va referir més tard a la possibilitat que Piqué sigui president del Barça." és un activista social molt important i una persona molt intel·ligent, però potser aquestes condicions no siguin les més idònies per ser president d'un club com el Barcelona. Els seus socis són molt particulars i potser no ho veuen amb molt bons ulls ", ha manifestat.