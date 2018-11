Dia molt important per a la delegació espanyola en Pyeongchang. Quatre dels nostres 13 esportistes debuten en uns Jocs que ens van deixar la sensació amarga fa dos dies després el diploma de Queralt Castellet quan estava realitzant un gran exercici en l'última mànega.

Avui entren en acció els riders espanyols del surf de neu Croos, modalitat en la qual tenim serioses opcions de medalla. L'abanderat Lucas Eguibar i Regino Hernández són dues de les nostres principals bases després dels seus resultats en aquesta temporada, amb l'opció de Laro Herrero que intentarà estar entre els vuit millors. Lucas, en declaracions prèvies a la prova, confia a entrar en la lluita per les medalles i espera "lluitar per l'or" . Per la seva banda Regino, a qui molts consideren com el 'tapat' de la competició, desborda optimisme i afronta aquests Jocs amb ganes de lluitar i entrar a les medalles; i Laro, espera tenir la fortuna d'aquestes competicions per estar el més amunt possible.

En aquests Jocs, el format d'eliminació varia, i és que no competiran quatre per ronda com és habitual en el snowboard cross , sinó que seran eliminatòries de sis corredors. Un dur repte per als riders que hauran de lluitar amb aquest ajust per arribar el més lluny possible.

Horari:

03:00 Classificació

05:30 Finals

Ander Mirambell entra en competició

El skeleton serà un altre dels focus en el dia d'avui, i Ander Mirambell debuta aquesta nit . Serà un dels primers a sortir, aconseguint d'aquesta manera complir amb un dels objectius marcats abans de començar aquesta cita olímpica. Sortir dels primers per evitar que el gel i el fred alenteixin la pista. El quart participant té un objectiu clar, tal com ens va explicar fa escassos dies a QUÈ ! .es : "Passar a la quarta mànega i estar entre els 20-15 millors".

Horari:

02:00 Primera baixada

03:30 Segona baixada