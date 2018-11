No necessiten d'un entrenador per guanyar. Els Warriors de Stephen Curry van guanyar a la matinada d'avui per 129-83 als Suns, que són el primer equip que suma 40 derrotes aquesta temporada tot i el bon partit del nouvingut Elfrid Payton. El base va anotar 29 punts.

Després de la trobada, el propi entrenador va justificar la decisió:

"L'hi vaig dir després de l'últim partit . els vaig dir que anàvem a fer-ho, que aquest és el seu equip. Crec que és una de les primeres coses que has de tenir en compte com a entrenador. és l'equip dels jugadors. és seu i han de apoderar-se d'ell. Nosaltres com a entrenadors podem guiar-los, però no controlar-. Ells determinen el seu propi camí. Crec que no hem enfocat bé les coses en l'últim mes i vaig creure que és el que calia fer. Es van comunicar prou bé i van dibuixar algunes jugades molt bones. va ser una gran nit per a ells ", va explicar el director tècnic.