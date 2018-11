Novè diploma a la història de l'esport espanyol als JJOO d'hivern. Queralt Castellet va acabar en una meritòria setena plaça a la final del halfpipe després d'una final en què una caiguda, va privar d'estar en una millor posició

La rider catalana, que partia amb la cinquena millor nota a les preliminars, va fer una primera ronda conservadora, en la qual no va poder brillar al màxim per acabar amb una puntuació de 59.75, bastant lluny del que vist el dia anterior però en la sisena plaça després dels errors de diverses favorites.

a la segona, va millorar les seves prestacions, i tot semblava indicar que anava a tenir una gran nota, però, els jutges no ho van considerar així i es va quedar en un 67,75, una mica curt, per al que semblava que havia fet Queralt , encara que bé és cert que encara li faltava un esglaó per lluitar per les medalles.

Ja en la tercera i decisiva mànega, Queralt va començar amb molt bons trucs i moviments a la taula, però, no va planxar bé en el moment important i va acabar tocant la neu, per lamentació i resignaci ó de la rider catalana que es veia amb opcions de medalla abans de començar la final.

Finalment, la joveníssima Chloe Kim va complir amb els pronòstics i es va emportar la medalla d'or, en un podi en què va estar acompanyada per la xinesa Jiayu Liu i Arielle Gold.

Final agredolç per Queralt Castellet, que se'n va amb un diploma olímpic i el seu millor resultat en uns Jocs, encara que amb la sensació agredolça que era una gran oportunitat per estar al podi.